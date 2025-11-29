Хэмилтон, Стролл и оба пилота «Альпин» стартуют с пит-лейна в спринте на Гран-при Катара

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, а также оба пилота «Альпин», француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, будут стартовать с пит-лейна в предстоящем спринте на Гран-при Катара. В настройки болидов были внесены изменения в режиме закрытого парка.

«Макларен» возглавляет командный зачёт Формулы-1. На счету британской команды 756 очков после 22 проведённых Гран-при, они досрочно забрали Кубок конструкторов.

Второе место занимает команда «Мерседес» (431). Третье место у «Ред Булл» (391), четвёртое — у «Феррари» (378). Команда «Астон Мартин» занимает только восьмую строчку, имея в активе 72 очка. «Альпин» замыкает список, расположившись на 10-м месте. Команда смогла набрать только 22 зачётных балла.