Шарль Леклер остался недоволен действиями Карлоса Сайнса в спринт-квалификации в Катаре

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари» в Формуле-1, высказал недовольство в адрес Карлоса Сайнса («Уильямс») после спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Перед последней попыткой, думаю, Карлос [Сайнс] взял довольно большой разрыв до машины впереди как раз перед второй линией автомобиля безопасности, и это, конечно, ввело всех в напряжение позади. Он имеет право так делать, но это очень раздражает и иногда совершенно необязательно так поступать. Очень жаль.

Мне пришлось начинать попытку слишком близко к машине впереди, и если посмотреть на разницу между первой пятёркой и нами, можно сказать, что квалификация могла бы получиться лучше. Но помимо этого, мы очень медленные и снова испытываем проблемы в эти выходные. Это снова тяжёлый уикенд. Кажется, там было несколько сотых до Юки [Цуноды], который был пятым, или одна десятая, что-то вроде того. Думаю, потенциал войти в топ-5 был. С другой стороны, мы боремся с машиной… это пока очень тяжёлый уикенд», — приводит слова Леклера RacingNews365.