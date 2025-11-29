Итоговая стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала итоговый вариант стартовой решётки к предстоящему спринту Гран-при Катара Формулы-1. Старт гонки запланирован на субботу, 29 ноября, на 17:00 мск.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт. Стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Юки Цунода («Ред Булл»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

8. Карлос Сайнс («Уильямс»).

9. Шарль Леклер («Феррари»).

10. Алекс Албон («Уильямс»).

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

12. Оливер Берман («Хаас»).

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — с пит-лейна.

Льюис Хэмилтон («Феррари») — с пит-лейна.

Пьер Гасли («Альпин») — с пит-лейна.

Франко Колапинто («Альпин») — с пит-лейна.