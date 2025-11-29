Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Итоговая стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1

Итоговая стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала итоговый вариант стартовой решётки к предстоящему спринту Гран-при Катара Формулы-1. Старт гонки запланирован на субботу, 29 ноября, на 17:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт. Стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
5. Юки Цунода («Ред Булл»).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Карлос Сайнс («Уильямс»).
9. Шарль Леклер («Феррари»).
10. Алекс Албон («Уильямс»).
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — с пит-лейна.
Льюис Хэмилтон («Феррари») — с пит-лейна.
Пьер Гасли («Альпин») — с пит-лейна.
Франко Колапинто («Альпин») — с пит-лейна.

Материалы по теме
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android