«Хрустит». Ферстаппен столкнулся с проблемами с радио во время спринта Гран-при Катара

В эти минуты в Катаре проходит спринтерская гонка Гран-при Катара. Лидером на момент написания новости является пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

По ходу заезда четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» столкнулся с проблемами с радио.

«Радио очень плохое, реально хрустит», — сказал Ферстаппен своему гоночному инженеру Джанпьеро Ламбьязе.

«Так же, как и от тебя», — ответил Ферстаппену Джанпьеро.

Ферстаппен прошёл своего напарника Юки Цуноду и занимает четвёртое место в заезде.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 390 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 366 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого также 366 баллов.