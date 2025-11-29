Скидки
«Хрустит». Ферстаппен столкнулся с проблемами с радио во время спринта Гран-при Катара

В эти минуты в Катаре проходит спринтерская гонка Гран-при Катара. Лидером на момент написания новости является пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

По ходу заезда четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» столкнулся с проблемами с радио.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

«Радио очень плохое, реально хрустит», — сказал Ферстаппен своему гоночному инженеру Джанпьеро Ламбьязе.

«Так же, как и от тебя», — ответил Ферстаппену Джанпьеро.

Ферстаппен прошёл своего напарника Юки Цуноду и занимает четвёртое место в заезде.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 390 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 366 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого также 366 баллов.

