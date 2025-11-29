Общий зачёт Формулы-1: Пиастри сократил отставание от Норриса до 22 очков

После финиша на первом месте в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1 Оскар Пиастри в личном зачёте теперь на 22 очка отстаёт от своего напарника Ландо Норриса и на два балла опережает пилота «Ред Булл», четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, который за две гонки до конца сезона сохраняет шансы на чемпионство.
Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 301.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 140.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.
В борьбе за второе место Кубка конструкторов между «Мерседесом» и «Ред Булл» отрыв составляет 43 очка. А вот «Феррари» отстала ещё на 11 баллов и проигрывает «Мерседесу» уже 64 очка. «Астон Мартин» в борьбе за седьмое место опередил «Хаас».
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 770 очков.
2. «Мерседес» — 442.
3. «Ред Булл» — 399.
4. «Феррари» — 378.
5. «Уильямс» — 122.
6. «Рейсинг Буллз» — 90.
7. «Астон Мартин» — 74.
8. «Хаас» — 73.
9. «Кик-Заубер» — 68.
10. «Альпин» — 22.