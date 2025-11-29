Общий зачёт Формулы-1: Пиастри сократил отставание от Норриса до 22 очков

После финиша на первом месте в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1 Оскар Пиастри в личном зачёте теперь на 22 очка отстаёт от своего напарника Ландо Норриса и на два балла опережает пилота «Ред Булл», четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, который за две гонки до конца сезона сохраняет шансы на чемпионство.

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 301.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 140.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.

В борьбе за второе место Кубка конструкторов между «Мерседесом» и «Ред Булл» отрыв составляет 43 очка. А вот «Феррари» отстала ещё на 11 баллов и проигрывает «Мерседесу» уже 64 очка. «Астон Мартин» в борьбе за седьмое место опередил «Хаас».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 770 очков.

2. «Мерседес» — 442.

3. «Ред Булл» — 399.

4. «Феррари» — 378.

5. «Уильямс» — 122.

6. «Рейсинг Буллз» — 90.

7. «Астон Мартин» — 74.

8. «Хаас» — 73.

9. «Кик-Заубер» — 68.

10. «Альпин» — 22.