Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара
Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящей гонке Гран-при Катара в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 301.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 140.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.

Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
