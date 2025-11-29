Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящей гонке Гран-при Катара в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 301.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 140.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.