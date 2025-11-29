Льюис Хэмилтон: я не знаю, как мы сделали машину ещё хуже

Британский гонщик «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон остался недоволен работой автомобиля в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1. Старт с пит-лейна позволил Хэмилтону с инженерами изменить настройки машины, однако и новые регулировки не принесли прогресса.

«Я не знаю, как мы сделали машину ещё хуже», — сказал Хэмилтон по радио после финиша спринтерской гонки.

Победу в спринте одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.951.

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.279.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9.054.

5. Юки Цунода («Ред Булл») +19.327.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21.391.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24.556.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27.333.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +28.206.

10. Алекс Албон («Уильямс») +28.925.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +32.966.

12. Оливер Берман («Хаас») +34.529.

13. Шарль Леклер («Феррари») +35.182.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36.916.

15. Эстебан Окон («Хаас») +38.838.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +39.638.

17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46.171.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1:09.534.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.960.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1:20.804.