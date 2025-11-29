Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон: я не знаю, как мы сделали машину ещё хуже

Льюис Хэмилтон: я не знаю, как мы сделали машину ещё хуже
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон остался недоволен работой автомобиля в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1. Старт с пит-лейна позволил Хэмилтону с инженерами изменить настройки машины, однако и новые регулировки не принесли прогресса.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

«Я не знаю, как мы сделали машину ещё хуже», — сказал Хэмилтон по радио после финиша спринтерской гонки.

Победу в спринте одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.951.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.279.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9.054.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +19.327.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21.391.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24.556.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27.333.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +28.206.
10. Алекс Албон («Уильямс») +28.925.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +32.966.
12. Оливер Берман («Хаас») +34.529.
13. Шарль Леклер («Феррари») +35.182.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36.916.
15. Эстебан Окон («Хаас») +38.838.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +39.638.
17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46.171.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1:09.534.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.960.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1:20.804.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android