Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринте Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Катара.

«Пока что уикенд складывается хорошо. В спринте всё прошло гладко, так что я доволен тем, как всё идёт, нужно просто продолжать в том же духе.

Конечно, эта трасса сильно отличается от той, где мы были раньше: гораздо более высокая скорость, гораздо лучшее сцепление, но, думаю, в последние пару уикендов дело было скорее в том, что что-то пошло не так, чем в отсутствии темпа.

Здесь пока всё идёт гладко, и темп был высоким. Это трасса, которая мне нравилась раньше, и, очевидно, я снова наслаждаюсь гонками здесь», — приводит слова Пиастри Sky Sports.