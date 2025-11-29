Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринте Гран-при Катара

Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринте Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

«Пока что уикенд складывается хорошо. В спринте всё прошло гладко, так что я доволен тем, как всё идёт, нужно просто продолжать в том же духе.

Конечно, эта трасса сильно отличается от той, где мы были раньше: гораздо более высокая скорость, гораздо лучшее сцепление, но, думаю, в последние пару уикендов дело было скорее в том, что что-то пошло не так, чем в отсутствии темпа.

Здесь пока всё идёт гладко, и темп был высоким. Это трасса, которая мне нравилась раньше, и, очевидно, я снова наслаждаюсь гонками здесь», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android