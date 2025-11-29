Расселл прокомментировал второе место в спринте Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на втором месте в спринтерской гонке Гран-при Катара.

«Это была хорошая гонка, приятно было финишировать вторым. Конечно, мы знаем, что ребята из «Макларена» очень быстры, но последние два круга были настоящим испытанием.

Эта трасса очень быстрая, одна из самых увлекательных, и она очень требовательна к шинам и машинам. Рад, что смог закончить эту гонку и довести дело до конца», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, победу в спринтерской гонке одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим финишировал его напарник Ландо Норрис.