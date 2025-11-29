Скидки
«Так и не увидел Ферстаппена». Ландо Норрис — о спринте Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о финише на третьей позиции в спринтерской гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

«На самом деле, я так и не увидел Ферстаппена, только Джорджа впереди. Я пытался пробиться вперёд. Старт был довольно плотный, но всё прошло хорошо. Я не видел, что происходило позади. Длинный отрезок, казалось, что пришлось много атаковать, так что завтра гонка будет тяжёлой. Здесь непросто обогнать, слишком сложно, так что всё будет зависеть от квалификации», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Победу в спринтерской гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

