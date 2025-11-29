ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Планки скольжения на всех восьми автомобилях, финишировавших в очковой зоне в спринтерской гонке Гран-при Катара оказались соответствующими регламенту по своему износу. Об этом сообщила пресс-служба ФИА.
Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Катара. Спринтерская гонка
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.951.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.279.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9.054.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +19.327.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21.391.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24.556.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27.333.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +28.206.
10. Алекс Албон («Уильямс») +28.925.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +32.966.
12. Оливер Берман («Хаас») +34.529.
13. Шарль Леклер («Феррари») +35.182.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36.916.
15. Эстебан Окон («Хаас») +38.838.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +39.638.
17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46.171.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1:09.534.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.960.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1:20.804.