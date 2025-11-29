Хэмилтон: Гасли подошёл ко мне после финиша и сказал: «Феррари» выглядела ужасно»

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 17-ю позицию в спринтерской гонке Гран-при Катара.

«Думаю, плюс в том, что мы чему-то научились и попытались что-то проверить. Надеюсь, это также поможет Шарлю в следующей сессии, но было очень сложно ехать. Даже Пьер подошёл ко мне после гонки и сказал: «Боже, это выглядело ужасно». Единственное, что я могу сделать, это продолжать пытаться», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире DAZN после финиша спринта Гран-при Катара.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.