Хэмилтон: Гасли подошёл ко мне после финиша и сказал: «Феррари» выглядела ужасно»

Хэмилтон: Гасли подошёл ко мне после финиша и сказал: «Феррари» выглядела ужасно»
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 17-ю позицию в спринтерской гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

«Думаю, плюс в том, что мы чему-то научились и попытались что-то проверить. Надеюсь, это также поможет Шарлю в следующей сессии, но было очень сложно ехать. Даже Пьер подошёл ко мне после гонки и сказал: «Боже, это выглядело ужасно». Единственное, что я могу сделать, это продолжать пытаться», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире DAZN после финиша спринта Гран-при Катара.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.

