«Это всё ещё серьёзная проблема». Ферстаппен — о том, что нужно исправить «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртое место в спринтерской гонке Гран-при Катара.

«Пока что всё было сложно. Старт, конечно, был хорошим, и первые три круга я атаковал чуть больше, чем пилоты впереди, чтобы попытаться получить возможность, зная, что обгонять будет сложно. Но после этого я снова попал в ту же неприятную ситуацию, и чем сильнее изнашиваются шины, тем сильнее ощущаешь подобные проблемы.

Это мешало преследовать соперников, так что, по сути, я просто вёл свою гонку. Нам нужно над этим поработать. Нужно постараться избавиться от подпрыгиваний болида, недостаточной поворачиваемости и дельфинирования в затяжных поворотах. Это всё ещё серьёзная проблема», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.