Авто Новости

«Это всё ещё серьёзная проблема». Ферстаппен — о том, что нужно исправить «Ред Булл»

«Это всё ещё серьёзная проблема». Ферстаппен — о том, что нужно исправить «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртое место в спринтерской гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

«Пока что всё было сложно. Старт, конечно, был хорошим, и первые три круга я атаковал чуть больше, чем пилоты впереди, чтобы попытаться получить возможность, зная, что обгонять будет сложно. Но после этого я снова попал в ту же неприятную ситуацию, и чем сильнее изнашиваются шины, тем сильнее ощущаешь подобные проблемы.

Это мешало преследовать соперников, так что, по сути, я просто вёл свою гонку. Нам нужно над этим поработать. Нужно постараться избавиться от подпрыгиваний болида, недостаточной поворачиваемости и дельфинирования в затяжных поворотах. Это всё ещё серьёзная проблема», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.

