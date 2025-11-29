Леклер: думал, что машина повреждена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринта Гран-при Катара, который он закончил на 13-й позиции.

«Я думал, что машина повреждена, но мы увидели кое-что. Но проблема была на первых нескольких кругах. Мы это проанализируем, но ощущения были ужасными.

Нужно будет внести существенные изменения в настройки. На данный момент мы ничего не сможем сделать лучше, если машина останется прежней», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.