Леклер: думал, что машина повреждена
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринта Гран-при Катара, который он закончил на 13-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279
«Я думал, что машина повреждена, но мы увидели кое-что. Но проблема была на первых нескольких кругах. Мы это проанализируем, но ощущения были ужасными.
Нужно будет внести существенные изменения в настройки. На данный момент мы ничего не сможем сделать лучше, если машина останется прежней», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.
Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.
