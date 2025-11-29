Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: думал, что машина повреждена

Леклер: думал, что машина повреждена
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринта Гран-при Катара, который он закончил на 13-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

«Я думал, что машина повреждена, но мы увидели кое-что. Но проблема была на первых нескольких кругах. Мы это проанализируем, но ощущения были ужасными.

Нужно будет внести существенные изменения в настройки. На данный момент мы ничего не сможем сделать лучше, если машина останется прежней», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android