Хэмилтон снова не смог пройти во второй сегмент квалификации на Гран-при Катара

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 18-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Ранее Хэмилтон на 18-й позиции завершил и спринт-квалификацию на этом этапе чемпионата мира.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Катара.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 396 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 374 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 371 очко.