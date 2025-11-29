Хэмилтон снова не смог пройти во второй сегмент квалификации на Гран-при Катара
В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 18-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Ранее Хэмилтон на 18-й позиции завершил и спринт-квалификацию на этом этапе чемпионата мира.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264
На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 396 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 374 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 371 очко.
