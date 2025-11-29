Скидки
Главная Авто Новости

Цунода не смог выйти во второй сегмент квалификации Гран-при Катара

Комментарии

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 16-й позиции остался японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода. Его напарник, действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен по итогам первого сегмента квалификации стал пятым.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 390 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 366 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого также 366 очков.

Напомним, в спринт-квалификации Цунода впервые в сезоне смог опередить Ферстаппена по итогам квалификации.

