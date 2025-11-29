Скидки
Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в «Феррари»

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 18-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

На прошлом этапе, который проходил в Лас-Вегасе, Хэмилтон также не смог пробиться через сито первого сегмента квалификации, оставшись в ней последним.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

Таким образом, Хэмилтон стал третьим пилотом в новейшей истории, которому дважды подряд не удавалось выйти из первого сегмента квалификации. Два других случая произошли в сезоне-2009 Формулы-1, когда травмированного Фелипе Массу по очереди заменяли итальянцы Лука Бадоер и Джанкарло Физикелла.

