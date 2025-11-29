Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал напарник Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис, третьим – четырёхкратный и действующий чемпион мира из «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 18-м.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.387.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.264.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.459.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.727.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.900.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.031.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.090.
10. Шарль Леклер («Феррари») +1.174.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:20.353.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:20.433.
13. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.438.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:20.534.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.629.

После первого сегмента выбыли:

16. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:20.761.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.864.
18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:20.907.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.058.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.137.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android