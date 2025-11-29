Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал напарник Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис, третьим – четырёхкратный и действующий чемпион мира из «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.387.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.264.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.459.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.727.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.900.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.031.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.090.

10. Шарль Леклер («Феррари») +1.174.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:20.353.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:20.433.

13. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.438.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:20.534.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.629.

После первого сегмента выбыли:

16. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:20.761.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.864.

18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:20.907.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.058.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.137.