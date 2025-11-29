Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал напарник Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис, третьим – четырёхкратный и действующий чемпион мира из «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 18-м.
Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.387.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.264.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.459.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.727.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.900.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.031.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.090.
10. Шарль Леклер («Феррари») +1.174.
После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:20.353.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:20.433.
13. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.438.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:20.534.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.629.
После первого сегмента выбыли:
16. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:20.761.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.864.
18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:20.907.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.058.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.137.