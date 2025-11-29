Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара

Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Машина осталась практически такой же, как была, мы внесли минимальные изменения, потому что ощущения весь уикенд очень хорошие. Если работает — не трогай. Команда проделала отличную работу. Мы сомневались, какие шины использовать, потому что во втором сегменте я проехал очень быстрый круг на уже использовавшемся комплекте, но в третьем всё прошло здорово и на новых шинах, так что я всем доволен.

Учитывая, что завтра у всех будет по два пит-стопа, нам предстоит атаковать на протяжении всей дистанции, так что гонка будет трудной. Но интересной. Постараюсь показать тот же темп, что и в спринте. Посмотрим, что получится», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android