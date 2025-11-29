Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара.

«Машина осталась практически такой же, как была, мы внесли минимальные изменения, потому что ощущения весь уикенд очень хорошие. Если работает — не трогай. Команда проделала отличную работу. Мы сомневались, какие шины использовать, потому что во втором сегменте я проехал очень быстрый круг на уже использовавшемся комплекте, но в третьем всё прошло здорово и на новых шинах, так что я всем доволен.

Учитывая, что завтра у всех будет по два пит-стопа, нам предстоит атаковать на протяжении всей дистанции, так что гонка будет трудной. Но интересной. Постараюсь показать тот же темп, что и в спринте. Посмотрим, что получится», — приводит слова Пиастри Sky Sports.