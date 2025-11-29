Норрис — о второй позиции в квалификации: не знаю, что случилось в конце

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Катара.

«Не знаю, что случилось в конце. Возникла недостаточная поворачиваемость, я чуть не вылетел, пришлось бросить круг. Жаль, что так вышло. Оскар проехал хороший круг, он быстр на протяжении всего уикенда. Мне не на что жаловаться — просто не смог проехать круг, но всё равно занял второе место.

Будет ли Ферстаппен угрозой? Никогда заранее не знаешь. На первых кругах всегда есть возможность, но после этого, думаю, гонка будет для всех довольно прямолинейной», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, поул выиграл напарник Норриса Оскар Пиастри.