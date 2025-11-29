Скидки
Норрис — о второй позиции в квалификации: не знаю, что случилось в конце

Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Не знаю, что случилось в конце. Возникла недостаточная поворачиваемость, я чуть не вылетел, пришлось бросить круг. Жаль, что так вышло. Оскар проехал хороший круг, он быстр на протяжении всего уикенда. Мне не на что жаловаться — просто не смог проехать круг, но всё равно занял второе место.

Будет ли Ферстаппен угрозой? Никогда заранее не знаешь. На первых кругах всегда есть возможность, но после этого, думаю, гонка будет для всех довольно прямолинейной», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, поул выиграл напарник Норриса Оскар Пиастри.

Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
