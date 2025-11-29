Скидки
Ферстаппен: у нас остаются ограничения, не позволяющие нам атаковать сильнее

Ферстаппен: у нас остаются ограничения, не позволяющие нам атаковать сильнее
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«В этой квалификации мы смотрелись получше, хотя мы всё ещё довольно далеко позади лидеров. Ощущения за рулём были приятнее, но у нас всё равно остаются некоторые ограничения, не позволяющие нам атаковать сильнее. Но мы, по крайней мере, на третьей позиции, это даёт больше возможностей, хотя обгонять здесь довольно сложно.

Если быть реалистичным, уикенд для нас довольно трудный. Пока всё идёт не так, как я хотел бы, но посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис.

