Хэмилтон стал первым пилотом, проигравшим 18 квалификаций Леклеру за сезон

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил антирекорд в качестве напарника монегаска Шарля Леклера. Британский гонщик стал первым в карьере Леклера пилотом, проигравшим ему в квалификациях 18 раз за сезон (в счёт идут только основные квалификации, без учёта квалификационных сессий к спринтерским гонкам).

После квалификации Гран-при Катара Хэмилтон проигрывает Леклеру со счётом 5-18.

До этого только один пилот проигрывал 17 квалификаций за сезон Леклеру — Маркус Эрикссон в 2018 году в составе «Альфа Ромео».

Напомним, ранее Хэмилтон дважды подряд не смог выйти из третьего сегмента квалификации.