Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» объяснили причины инцидента с наклейкой в квалификации Гран-при Катара

В «Уильямсе» объяснили причины инцидента с наклейкой в квалификации Гран-при Катара
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» была оштрафована на € 5 тыс. за инцидент с машиной Карлоса Сайнса в ходе третьего сегмента квалификации Гран-при Катара.

Сессия была остановлена красными флагами из-за постороннего предмета на трассе — это была наклейка, которую увёз Карлос Сайнс, отправляясь на свой попытку.

Как объяснили в команде, они используют эту наклейку с середины сезона и ранее не сталкивались с проблемами, связанными с её отклеиванием. Однако в конечном счёте команда несёт ответственность за обеспечение безопасности автомобиля, а видеозапись показала, что гонщик испытывал значительные трудности с управлением болидом, в связи с чем стюарды признали ситуацию небезопасной.

Однако спортивного штрафа испанский гонщик избежал.

Материалы по теме
Почему просчитался «Макларен»? Разбираем самую громкую дисквалификацию года в Ф-1
Почему просчитался «Макларен»? Разбираем самую громкую дисквалификацию года в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android