В «Уильямсе» объяснили причины инцидента с наклейкой в квалификации Гран-при Катара

Команда Формулы-1 «Уильямс» была оштрафована на € 5 тыс. за инцидент с машиной Карлоса Сайнса в ходе третьего сегмента квалификации Гран-при Катара.

Сессия была остановлена красными флагами из-за постороннего предмета на трассе — это была наклейка, которую увёз Карлос Сайнс, отправляясь на свой попытку.

Как объяснили в команде, они используют эту наклейку с середины сезона и ранее не сталкивались с проблемами, связанными с её отклеиванием. Однако в конечном счёте команда несёт ответственность за обеспечение безопасности автомобиля, а видеозапись показала, что гонщик испытывал значительные трудности с управлением болидом, в связи с чем стюарды признали ситуацию небезопасной.

Однако спортивного штрафа испанский гонщик избежал.