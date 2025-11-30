Леклер: у машины нулевая производительность. Оптимистично ли я настроен на гонку? Нет

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при Катара.
«Управлять этой машиной было невероятно трудно — даже просто сохранять её на трассе. Я стараюсь делать абсолютно всё возможное, чтобы выжать из машины всё, что я могу. Но в настоящий момент возможно только такое — это расстраивает.
Лучшее, что я сейчас могу сделать, это перезагрузиться перед воскресеньем и постараться вернуться на трассу мотивированным, чтобы попробовать сделать что-то особенное. Оптимистично ли я настроен на воскресенье? Нет. А так бывает довольно редко. Обычно я очень оптимистичный человек, но должен сказать, что в этот уикенд у машины нулевая производительность.
Надеюсь, что завтра она сработает лучше, но никакие из ощущений от машины не заставляют меня думать, что завтра станет лучше. Так что я подожду и попробую выжать максимум возможного. Надеюсь, нам немного повезёт, например, с сейфти-карами. Вероятно, это моя единственная надежда на завтра», — приводит слова Леклера RaceFans.
