Норрис ответил на слова Ферстаппена о том, что он бы уже выиграл титул в «Макларене»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена о том, что он легко бы взял титул, будь он в составе его команды.

«По правде говоря, он может говорить всё, что захочет. Он заслужил это. Ведь он выиграл четыре титула чемпиона мира. Я очень уважаю его и думаю, что это в целом приносит кому-либо большое уважение. Он достиг невероятных результатов, о которых большинство людей даже не мечтает.

Макс обычно хорошо разбирается во многих вещах. Но есть многое, в чём он не разбирается. Но это и подход «Ред Булл» к решению вопросов, это его агрессивный характер и то, что часто говорит ерунду. Всё зависит от того, хотите ли вы слушать его и обсуждать это, как вы любите, или делать то, что мы делаем как команда, то есть просто держать голову и быть в фокусе. Может быть, он и взял бы титул в этом году, но пока нет. И он продолжает пытаться», — приводит слова Норриса RacingNews365.