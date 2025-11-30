Скидки
Марко: бо́льшая часть пилотов начинает нервничать, когда Ферстаппен поблизости
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об итогах квалификации Гран-при Катара, в котором Макс Ферстаппен занял третье место.

«Я доволен третьей позицией Макса. Однако мы в команде ещё больше довольны отставанием. Мы проигрываем «Макларену» весь уикенд около половины секунды, а теперь разница всего две десятые. И стоит учитывать, что мы существенно лучше справлялись с «хардом» и «медиумом», то есть более жёсткими. Это даёт надежду, что мы покажем скорость в гонке.

Когда знаешь, что Макс поблизости, бо́льшая часть пилотов начинает нервничать. В Катаре фактически ожил. В этом смысле для нас хорошо, что впереди Пиастри, а не Норрис. Будет сложно, но, думаю, мы можем ждать захватывающую гонку», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Спринт Ф-1 в Катаре: Пиастри скучал впереди, Ферстаппен не смог напугать Норриса
