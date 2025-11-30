Хэмилтон: я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о квалификации Гран-при Катара, в которой он занял 18-е место.

«Мы поменяли настройки болида, и ощущения от управления стали немного лучше. В начале сессии всё было довольно неплохо. Но, к сожалению, я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку.

Что до остановки развития болида, то я не считаю это проблемой. Наоборот, я сам хотел, чтобы в «Феррари» как можно раньше переключились на разработку болида 2026 года, раз уж машина этого года не соответствовала нашим ожиданиям. Мы просто хотели получить преимущество за счёт раннего начала работы. Я полностью поддерживаю это. Просто есть и другие вещи, над которыми нам тоже нужно работать», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Magazin.