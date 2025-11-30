Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку

Хэмилтон: я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о квалификации Гран-при Катара, в которой он занял 18-е место.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Мы поменяли настройки болида, и ощущения от управления стали немного лучше. В начале сессии всё было довольно неплохо. Но, к сожалению, я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку.

Что до остановки развития болида, то я не считаю это проблемой. Наоборот, я сам хотел, чтобы в «Феррари» как можно раньше переключились на разработку болида 2026 года, раз уж машина этого года не соответствовала нашим ожиданиям. Мы просто хотели получить преимущество за счёт раннего начала работы. Я полностью поддерживаю это. Просто есть и другие вещи, над которыми нам тоже нужно работать», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Magazin.

Материалы по теме
Хэмилтон провалился, но не так сильно, как Албон с Бортолето. Оценки за ГП Лас-Вегаса
Хэмилтон провалился, но не так сильно, как Албон с Бортолето. Оценки за ГП Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android