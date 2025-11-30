Алонсо признался, что удивлён попаданием в третий сегмент квалификации
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Катара Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264
«Я весьма удивлён, что мы оказались способны вновь побороться за третий сегмент квалификации, и я рад восьмому месту. У нас было только четыре комплекта «софта» на квалификацию, мы решили использовать их в первом и втором сегментах, и это значило, что мы остались в третьем только с использованными шинами.
Ранее мы набрали два очка в спринте, но я думаю, что завтра нам будет труднее, так как деградация шин весьма высокая. Каждое очко может стать определяющим для борьбы в Кубке конструкторов, так что выложимся по полной», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
