Алонсо признался, что удивлён попаданием в третий сегмент квалификации

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Катара Формулы-1.

«Я весьма удивлён, что мы оказались способны вновь побороться за третий сегмент квалификации, и я рад восьмому месту. У нас было только четыре комплекта «софта» на квалификацию, мы решили использовать их в первом и втором сегментах, и это значило, что мы остались в третьем только с использованными шинами.

Ранее мы набрали два очка в спринте, но я думаю, что завтра нам будет труднее, так как деградация шин весьма высокая. Каждое очко может стать определяющим для борьбы в Кубке конструкторов, так что выложимся по полной», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».