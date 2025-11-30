Скидки
Авто Новости

Юки Цунода: не понимаю, что произошло в квалификации

Юки Цунода: не понимаю, что произошло в квалификации
Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Катара после пятого места в спринте.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Противоречивый день. Спринт прошёл для меня хорошо, а квалификация не последовала тому же шаблону. В спринте я хорошо стартовал и, возможно, мог сильнее рискнуть, но хотел сохранить машину. Макс тоже хорошо стартовал, и мы как команда смогли сработать так, чтобы я помог ему. Я почти потерял место из-за штрафа, но чувствовал, что провёл сильный спринт, с хорошим темпом.

Не понимаю, что произошло в квалификации. Мы особо ничего не поменяли в машине, но у меня просто не было сцепления, я чувствовал, словно потерял скорость. Мой круг был вполне чистым — возможно, чище, чем вчера — так что я не могу как следует объяснить, чем же всё отличалось от спринт-квалификации. Это сильно расстраивает. Сделаю завтра всё возможное и попробую использовать такой же темп, как в спринте, чтобы сделать как можно больше обгонов», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

