Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: такая маленькая разница между нами и Ферстаппеном раздражает

Расселл: такая маленькая разница между нами и Ферстаппеном раздражает
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл оценил четвёртый результат в квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Мы можем быть довольны стартом с четвёртого места. Это место на решётке даёт неплохую возможность набрать серьёзные очки для борьбы за второе место в Кубке конструкторов. Очевидно, когда ты так близок к третьему месту, когда такая маленькая разница между нами и Ферстаппеном, то это раздражает. Но в этом году решётка такая плотная.

Оба «Макларена» были всё время быстры, впечатляюще отработали, так что, думаю, третье место было максимумом, на который мы могли надеяться. В целом мы как команда хорошо поработали, ведь и Кими пятый. Будем надеяться, что завтра укрепим наши позиции на втором месте.

Завтрашняя гонка будет интересной, ведь круговой лимит на шины создаёт обязательные два пит-стопа. Баланс в этот уикенд хороший, так что я надеюсь, что мы сможем побороться за подиум. С нетерпением ждём гонки и посмотрим, какой окажется ситуация с очками после взмаха клетчатого флага», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Три претендента на титул — на трёх первых строчках! А у «Феррари» очередная катастрофа
Три претендента на титул — на трёх первых строчках! А у «Феррари» очередная катастрофа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android