Расселл: такая маленькая разница между нами и Ферстаппеном раздражает

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл оценил четвёртый результат в квалификации Гран-при Катара.

«Мы можем быть довольны стартом с четвёртого места. Это место на решётке даёт неплохую возможность набрать серьёзные очки для борьбы за второе место в Кубке конструкторов. Очевидно, когда ты так близок к третьему месту, когда такая маленькая разница между нами и Ферстаппеном, то это раздражает. Но в этом году решётка такая плотная.

Оба «Макларена» были всё время быстры, впечатляюще отработали, так что, думаю, третье место было максимумом, на который мы могли надеяться. В целом мы как команда хорошо поработали, ведь и Кими пятый. Будем надеяться, что завтра укрепим наши позиции на втором месте.

Завтрашняя гонка будет интересной, ведь круговой лимит на шины создаёт обязательные два пит-стопа. Баланс в этот уикенд хороший, так что я надеюсь, что мы сможем побороться за подиум. С нетерпением ждём гонки и посмотрим, какой окажется ситуация с очками после взмаха клетчатого флага», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».