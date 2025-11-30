Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Машина выглядит очень плохо». Пьер Гасли дал оценку квалификации Льюиса Хэмилтона

«Машина выглядит очень плохо». Пьер Гасли дал оценку квалификации Льюиса Хэмилтона
Аудио-версия:
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли после квалификации на Гран-при Катара поделился с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном своим вердиктом относительно болида семикратного чемпиона мира. Британец колко парировал.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Она [машина] не выглядела великолепно. У него проблемы с разными вещами. Не удивлён, что он борется за темп, когда машина не выглядит очень хорошо», — приводит слова Гасли Racing News 365.

Льюис, в свою очередь, рассказал, как Пьер подошёл к нему после квалификации и заявил, что машина выглядит очень плохо, на что сам пилот «Феррари» ответил: «Да что ты говоришь, Шерлок!»

Хэмилтон уже в третий раз в квалификации не смог пройти во второй этап. Вчера семикратный чемпион мира показал 18-е время, после того как в прошлые выходные в Лас-Вегасе стартовал последним, а в спринте Катара выбыл уже в SQ1.

Материалы по теме
Хэмилтон стал первым пилотом, проигравшим 18 квалификаций Леклеру за сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android