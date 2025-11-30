«Машина выглядит очень плохо». Пьер Гасли дал оценку квалификации Льюиса Хэмилтона

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли после квалификации на Гран-при Катара поделился с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном своим вердиктом относительно болида семикратного чемпиона мира. Британец колко парировал.
«Она [машина] не выглядела великолепно. У него проблемы с разными вещами. Не удивлён, что он борется за темп, когда машина не выглядит очень хорошо», — приводит слова Гасли Racing News 365.
Льюис, в свою очередь, рассказал, как Пьер подошёл к нему после квалификации и заявил, что машина выглядит очень плохо, на что сам пилот «Феррари» ответил: «Да что ты говоришь, Шерлок!»
Хэмилтон уже в третий раз в квалификации не смог пройти во второй этап. Вчера семикратный чемпион мира показал 18-е время, после того как в прошлые выходные в Лас-Вегасе стартовал последним, а в спринте Катара выбыл уже в SQ1.
