Предварительная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки Гран-при Катара Формулы-1. Стартовая решётка претерпела изменения по сравнению с результатами квалификации.

Напомним, пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке в Катаре ещё во время Гран-при Лас-Вегаса, когда ошибся на торможении и врезался в канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла. По результатам квалификации он занял 14-ю строчку, но стартовать будет 19-м.

Старт гонки запланирован на воскресенье, 30 ноября в 19:00 мск.

Формула-1. Гран-при Катара. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

7. Карлос Сайнс («Уильямс»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Шарль Леклер («Феррари»).

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Алекс Албон («Уильямс»).

15. Юки Цунода («Ред Булл»).

16. Эстебан Окон («Хаас»).

17. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

20. Франко Колапинто («Альпин»).