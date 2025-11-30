Скидки
Авто Новости

«Ты веришь им, а не мне. Разочаровывает». Норрис ответил на претензии Расселла в Катаре

«Ты веришь им, а не мне. Разочаровывает». Норрис ответил на претензии Расселла в Катаре
Между британским гонщиком Формулы-1 Джорджем Расселлом и пилотом «Макларена» Ландо Норрисом произошёл ироничный диалог после квалификации Гран-при Катара, в которой Норрис показал второе время, а Расселл — четвёртое, о чём сообщили журналисты DAZN.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

Джордж. Ты сказал СМИ, что круг были испорчен из-за меня?
Ландо. Кто это сказал?
Джордж. Кто-то сказал, что ты обвиняешь меня.
Ландо. Мы с медиа, приятель. Не могу поверить, что ты веришь им, а не мне. Это меня разочаровывает.
Джордж. Это звучало как нечто такое, что ты мог сказать.

Расселл выехал на последнюю попытку раньше Расселл, но по итогу при начале своей быстрой попытки Ландо обогнал сместившегося с траектории Джорджа на финишной прямой, а позже бросил свой круг.

