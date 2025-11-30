Скидки
Supercars: пилот команды Зака Брауна — чемпион, напарник развернул его главного соперника

Чаз Мостерт, австралийский пилот команды Walkinshaw Andretti United, совладельцем которой является Зак Браун, стал чемпионом серии Repco Supercars.

В финальной гонке сезона, которая прошла на городской трассе в Аделаиде, Мостерт финишировал вторым. Победу в гонке одержал гонщик команды Grove Racing Мэттью Пэйн.

Ключевым моментом в сражении за титул стал инцидент на первом круге дистанции, напарник Чаза Мостерта Райан Вуд в борьбе с лидером финальной части сезона, пилотом команды Triple Eight Engineering, выступающей по брендом «Ред Булл», Броком Фини отправил того в разворот, после чего Фини откатился в конец пелотона и так и не смог прорваться после возникших на его машине проблем с двигателем.

Фини занял вторую позицию по итогам сезона, третьим стал чемпион серии 2024 года Уилл Браун, четвёртое место по итогам чемпионата занял дебютант сезона Кай Аллен.

