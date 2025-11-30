Кими Антонелли — о квалификации на ГП Катара: не совсем доволен пятым местом

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Катара после шестого в спринте.

«Не совсем доволен пятым местом, так как знаю, что могли бы показать немного лучший темп. Тем не менее, это всё равно хорошая позиция для старта гонки, которая даёт нам хорошие шансы набрать приличное количество очков.

Мой последний круг в квалификации не был идеальным. Хорошо проехал второй сектор, но в первом мне пришлось потрудиться больше, чем в остальные дни уикенда. В первом повороте немного потерял заднюю часть машины, из-за чего потерял и скорость. В таких случаях всегда сложнее наверстать потерянное время на остальной части круга.

Это было разочаровывающе, однако мы значительно улучшили наши показатели по сравнению с пятничными сессиями. Уверен, что в гонке сможем максимально использовать потенциал машины. Со стратегической точки зрения это должна быть простая гонка с двумя пит-стопами. Старт, как и в спринте, скорее всего, сыграет огромную роль в исходе гонки, поэтому мне нужно как можно больше [отыграть] позиций», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.