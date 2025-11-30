Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл вновь остался недоволен отсутствием обгонов на трассе в Катаре

Джордж Расселл вновь остался недоволен отсутствием обгонов на трассе в Катаре
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») в очередной раз выразил недовольство отсутствием возможности совершить обгон на трассе в Катаре.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

«Я даже не получил DRS ни на одном круге, так что не имеет значения, будет промежуток действия крыла в три раза длиннее или короче, я всё не попал в DRS. Очевидно, что когда вы почти на полной скорости входите в поворот и затем проезжаете три скоростных поворота перед прямой, сложно оставаться вплотную к сопернику. Затем первый поворот, мы сбрасываем скорость примерно за 40 метров до поворота, в то время как на других трассах тормозим за 100 или 110 метров.

Итак, это определённо одна из лучших трасс во всем календаре для пилотажа, но обгоны? Это одна из самых сложных задач», — приводит слова Расселла RaceFans.

Материалы по теме
«Ты веришь им, а не мне. Разочаровывает». Норрис ответил на претензии Расселла в Катаре
Джордж Расселл объяснил, чем обеспокоены пилоты Ф-1 на Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android