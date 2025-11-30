Джордж Расселл вновь остался недоволен отсутствием обгонов на трассе в Катаре

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») в очередной раз выразил недовольство отсутствием возможности совершить обгон на трассе в Катаре.

«Я даже не получил DRS ни на одном круге, так что не имеет значения, будет промежуток действия крыла в три раза длиннее или короче, я всё не попал в DRS. Очевидно, что когда вы почти на полной скорости входите в поворот и затем проезжаете три скоростных поворота перед прямой, сложно оставаться вплотную к сопернику. Затем первый поворот, мы сбрасываем скорость примерно за 40 метров до поворота, в то время как на других трассах тормозим за 100 или 110 метров.

Итак, это определённо одна из лучших трасс во всем календаре для пилотажа, но обгоны? Это одна из самых сложных задач», — приводит слова Расселла RaceFans.