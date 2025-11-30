Скидки
Авто Новости

Расселл выступил в защиту «Пирелли» из-за ограничений для комплектов шин на ГП Катара

Расселл выступил в защиту «Пирелли» из-за ограничений для комплектов шин на ГП Катара
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») выступил в защиту «Пирелли» после введения ограничения по количеству кругов (25) на одном комплекте шин в основной гонке Гран-при Катара.

«Когда мы увидим износ шин после гонки, получим представление. Думаю, вибрации, вероятно, возникали из-за сильного износа шин. В этих поворотах, если вы видели замедленный повтор того, как вело себя переднее левое колесо, всё время давление идёт на внешнюю кромку шины. Именно эта часть первой и сдаст. Считаю, что введение этого ограничения [по количеству кругов для комплекта] необходимо, потому что, в конце концов, если вы создаёте шину в сезоне, где 24 этапа, которая будет рассчитана только под такую трассу, как Катар, на всех остальных трассах у вас возникнут проблемы.

Или у вас появятся какие-то другие проблемы на других трассах. Не думаю, что стоит давить на «Пирелли». Они сделали максимально хорошую резину для сезона из 24 гонок. Но характер этой трассы, а она очень быстрая, делает необходимым введение подобных ограничений», — приводит слова Расселла Motorsport Week

