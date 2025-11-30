«Ред Булл» подтвердил ключевое изменение в болиде Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что нидерландский пилот Макс Ферстаппен остался недоволен поведением своего RB21 на уикенде Гран-при Катара. Он добавил, что пилот использует более старую версию днища.

Ферстаппен жаловался на недостаточную поворачиваемость и сильную тряску на трассе «Лусаил». Он квалифицировался шестым на спринт, где финишировал четвёртым, а в основной квалификации показал третье время.

Оказалось, на протяжении двух дней чемпион использовал днище, которое впервые представили ещё на Гран-при Италии в Монце. Это решение было принято, несмотря на то, что в Мексике команда привезла более новую спецификацию.

«Тряска была вызвана не только днищем; к этому привело ещё несколько причин. Юки Цунода с самого начала был доволен новым днищем и хорошо сработался с ним. Максу же оно не так понравилось, так что это было индивидуальное решение», — приводит слова Марко Racing News 365.