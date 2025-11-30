Скидки
«Пилоты были частью решения». Вассёр — об отказе от развития болида в начале сезона-2025

«Пилоты были частью решения». Вассёр — об отказе от развития болида в начале сезона-2025
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении об отказе развития болида SF-25 в начале сезона-2025.

«Во-первых, решение было обсуждено со всеми в команде. Когда смотришь чемпионат, становится ясно, что догнать «Макларен» было бы очень сложно. Поэтому говоришь: «Хорошо, с теми ресурсами, что у нас есть в аэротрубе, давайте сосредоточимся на 2026 году». С другой стороны, как я и говорил, можно продолжать развивать механическую часть и привозить некоторые обновления для машины, кроме аэродинамических, и именно это мы и делали. Это была хорошая практика.

Конечно, пилоты тоже были частью этого решения, потому что они полностью вовлечены в проект, это то, что мы должны разделить все вместе: в подобной ситуации нужно действовать как команда. И именно так мы поступили на этом этапе сезона», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

