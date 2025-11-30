Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» принял решение о будущем своих пилотов — Тед Кравиц

«Ред Булл» принял решение о будущем своих пилотов — Тед Кравиц
Аудио-версия:
Комментарии

Британский журналист Sky Sports Тед Кравиц, ссылаясь на личные источники в «Ред Булл», заявил, что руководство команды уже приняло ключевые кадровые решения на сезон-2026. Согласно его информации, Япония может лишиться своего представителя в Формуле-1.

«Могу сэкономить вам время до анонса, который сделают на следующей неделе в соцсетях: Исак Хаджар присоединится к Максу Ферстаппену в «Ред Булл». Обоим уже сообщили. Исак не мог скрыть своего возбуждения в четверг, а Юки не мог скрыть своего разочарования», — приводят слова Кравица F1 Oversteer.

Что касается второй команды холдинга, «Рейсинг Буллз», по информации журналиста, в ней сохранит место Лиам Лоусон, а на второе сиденье будет повышен молодой британский талант Арвид Линдблад.

Лоусон с момента обмена с Цунодой в марте набирал больше очков и выглядел предпочтительнее. Линдблад же, 18-летний пилот Формулы-2, занимает седьмое место в чемпионате перед финальной гонкой, его повышение считается амбициозным, но перспективным шагом.

Материалы по теме
Мекис сообщил, когда «Ред Булл» объявит состав пилотов на сезон-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android