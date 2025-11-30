«Ред Булл» принял решение о будущем своих пилотов — Тед Кравиц

Британский журналист Sky Sports Тед Кравиц, ссылаясь на личные источники в «Ред Булл», заявил, что руководство команды уже приняло ключевые кадровые решения на сезон-2026. Согласно его информации, Япония может лишиться своего представителя в Формуле-1.

«Могу сэкономить вам время до анонса, который сделают на следующей неделе в соцсетях: Исак Хаджар присоединится к Максу Ферстаппену в «Ред Булл». Обоим уже сообщили. Исак не мог скрыть своего возбуждения в четверг, а Юки не мог скрыть своего разочарования», — приводят слова Кравица F1 Oversteer.

Что касается второй команды холдинга, «Рейсинг Буллз», по информации журналиста, в ней сохранит место Лиам Лоусон, а на второе сиденье будет повышен молодой британский талант Арвид Линдблад.

Лоусон с момента обмена с Цунодой в марте набирал больше очков и выглядел предпочтительнее. Линдблад же, 18-летний пилот Формулы-2, занимает седьмое место в чемпионате перед финальной гонкой, его повышение считается амбициозным, но перспективным шагом.