Линдблад заменит Цуноду в тренировке ГП Абу-Даби Формулы-1 — GPblog

18-летний британский гонщик Формулы-2 Арвид Линдблад, выступающий за «Кампос», заменит 25-летнего японского пилота Формулы-1 Юки Цуноду («Ред Булл») в первой практике Гран-при Абу-Даби, о чём сообщили в издании GPblog.

По нынешнему регламенту каждый пилот команды Формулы-1 должен минимум дважды по ходу сезона уступить своё место гонщику-новичку. Макс Ферстаппен уже выполнил необходимую норму — в Бахрейне практику провел Аюма Иваса, а в Мексике — Линдблад. Также Арвид выступил в Великобритании вместо Цуноды на первой сессии свободных заездов.

Линдблад является одним из кандидатов на то, чтобы перейти в Формулу-1 в «Рейсинг Буллз» или «Ред Булл».