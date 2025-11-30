Скидки
Хаджар не смог скрыть улыбку после вопроса о слухах про переход в «Ред Булл» — GPblog

Хаджар не смог скрыть улыбку после вопроса о слухах про переход в «Ред Булл» — GPblog
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», прокомментировал последние слухи в паддоке о том, что он станет пилотом «Ред Булл» в сезоне-2026.

«Станет ли переход в «Ред Булл» неожиданностью? Давайте посмотрим, я ничего не говорю, но… (улыбается) Вы не должны видеть, что я улыбаюсь! Наконец-то [скоро объявят состав пилотов] и вы оставите меня в покое. Станет немного меньше вопросов, хотя может даже больше, я не знаю.

Однако приятно осознавать, что это скоро закончится. Очень рад, особенно такому результату в квалификации, это просто вишенка на торте. Просто наслаждаюсь этим», — приводит слова Хаджара издание GPblog.

