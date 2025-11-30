Пиастри поддержал решение «Пирелли» ограничить использование шин на ГП Катара

Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») высказался о решении «Пирелли» ограничить пробег комплектов 25 кругами в основной гонке Гран-при Катара.

«Думаю, когда появляется вибрация просто от того, что ты едешь, ничего не делая, без блокировок и всего остального, это никогда не является хорошим признаком с точки зрения безопасности. Именно передние шины представляют основную проблему. Так что риск получить крупную аварию из-за прокола задней шины, вероятно, довольно низок.

Лимит кругов на комплектах? Когда приходится вводить ограничения из-за таких вещей, это немного вызывает беспокойство. В cпринте всё было нормально. Была небольшая вибрация. Это не первый раз, когда у нас появляется вибрация просто во время пилотажа, но думаю, всё должно быть в порядке. Считаю, они приняли правильные меры», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.