Гари Невилл заявил, что был поражён уровнем самокритики молодого Кими Антонелли

Гари Невилл заявил, что был поражён уровнем самокритики молодого Кими Антонелли
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, присутствовавший в боксах «Мерседеса» на Гран-при Катара, заявил, что был поражён уровнем самокритики и аналитики 18-летнего Андреа Кими Антонелли во внутреннем брифинге после спринтерской гонки.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
26:51.033
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.951
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.279

Антонелли, который в прошлом году неудачно выступал в Катаре в Формуле-2, в эту субботу заработал три очка в спринте, финишировав шестым после пятисекундного штрафа за превышение пределов трассы, а в квалификации основной гонки и вовсе показал пятый результат.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Самым захватывающим для меня, помимо невероятного уровня аналитики и данных, которые я увидел, стало посещение брифинга после спринта и наблюдение за двумя гонщиками. Джорджу [Расселлу] 27 лет, Кими — 18, и видеть, как 18-летний парень встаёт, работает по чек-листу, аргументированно анализирует собственное выступление, было впечатляюще. Не думаю, что 18-летний футболист, а я смотрю на себя в 18 лет, мог бы вот так встать перед людьми и разбирать, где ошибся, а что сделал хорошо», — приводит слова Невилла F1 Oversteer.

Также экс-защитник добавил, несмотря на общее позитивное настроение в команде, Антонелли был немного зол на себя из-за полученного штрафа, в то время как Расселл назвал свою гонку скучной, так как он всё время шёл на второй позиции.

Кими Антонелли — о квалификации на ГП Катара: не совсем доволен пятым местом
Все новости

