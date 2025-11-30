Гари Невилл заявил, что был поражён уровнем самокритики молодого Кими Антонелли

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, присутствовавший в боксах «Мерседеса» на Гран-при Катара, заявил, что был поражён уровнем самокритики и аналитики 18-летнего Андреа Кими Антонелли во внутреннем брифинге после спринтерской гонки.

Антонелли, который в прошлом году неудачно выступал в Катаре в Формуле-2, в эту субботу заработал три очка в спринте, финишировав шестым после пятисекундного штрафа за превышение пределов трассы, а в квалификации основной гонки и вовсе показал пятый результат.

«Самым захватывающим для меня, помимо невероятного уровня аналитики и данных, которые я увидел, стало посещение брифинга после спринта и наблюдение за двумя гонщиками. Джорджу [Расселлу] 27 лет, Кими — 18, и видеть, как 18-летний парень встаёт, работает по чек-листу, аргументированно анализирует собственное выступление, было впечатляюще. Не думаю, что 18-летний футболист, а я смотрю на себя в 18 лет, мог бы вот так встать перед людьми и разбирать, где ошибся, а что сделал хорошо», — приводит слова Невилла F1 Oversteer.

Также экс-защитник добавил, несмотря на общее позитивное настроение в команде, Антонелли был немного зол на себя из-за полученного штрафа, в то время как Расселл назвал свою гонку скучной, так как он всё время шёл на второй позиции.