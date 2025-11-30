«Негатив, исходящий из СМИ, влияет». Хэмилтон — об атмосфере в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался об атмосфере в итальянском коллективе на фоне слабых результатов.

«Результаты отражаются на всех механиках, инженерах, которые приезжают каждую гонку, для всех на базе — им трудно. Они приезжают и выкладываются по максимуму, но не думаю, что это связано с аэродинамикой. Это просто то, с чем мы столкнулись в этом году. Будучи самой исторической и успешной командой спорта, «Феррари» часто оценивают по более высоким стандартам, когда дело касается результатов на трассе.

И также негатив, который постоянно исходит из СМИ и всего такого, влияет на них. Они приходят домой, а их жёны говорят: «Вот что говорят о людях, с которыми ты работаешь!» И уверен, это тяжело для них, а потом ещё дети и всё остальное. Так что это оказывает огромное влияние на множество людей», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.