Франко Колапинто начнёт гонку Гран-при Катара с пит-лейна

Аудио-версия:
Комментарии

22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», начнёт гонку 23-го этапа Формулы-1 Гран-при Катара с пит-лейна, о чём стало известно из документа, опубликованного Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Механики внесли изменения в настройки его машины, нарушив режим «закрытого парка». В субботу Колапинто квалифицировался 20-м.

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.387.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.264.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.459.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.727.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.900.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.031.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.090.
10. Шарль Леклер («Феррари») +1.174.

«И на эту ерунду они тратят деньги!» Колапинто раскритиковал фейерверки после финиша
