Франко Колапинто начнёт гонку Гран-при Катара с пит-лейна

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», начнёт гонку 23-го этапа Формулы-1 Гран-при Катара с пит-лейна, о чём стало известно из документа, опубликованного Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Механики внесли изменения в настройки его машины, нарушив режим «закрытого парка». В субботу Колапинто квалифицировался 20-м.

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.387.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.264.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.275.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.459.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.727.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.900.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.031.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.090.

10. Шарль Леклер («Феррари») +1.174.