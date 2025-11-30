Мартинс выиграл предпоследний этап Формулы-2 в Катаре, Форнароли — второй, Данн — третий

В воскресенье, 30 ноября, в Лусаиле, Катар, прошла основная гонка предпоследнего этапа сезона-2025 Формулы-2. Победу завоевал 24-летний французский гонщик Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). Вторым финишировал лидер сезона из Италии Леонардо Форнароли («Инвикта»). Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).
Формула-2. Катар. Результаты гонки:
1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 32 круга.
2. Леонардо Форнароли («Инвикта») +1.2.
3. Алекс Данн («Роден») +7.4.
4. Арвид Линдблад («Кампос») +8.7.
5. Себастьян Монтойя («Према») +10.1.
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +12.3.
7. Никола Цолов («Кампос») +15.9.
8. Роман Станек («Инвикта») +17.9.
9. Дино Беганович («Хайтек») +18.4.
10. Люк Браунинг («Хайтек») +23.5.