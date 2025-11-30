Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» объяснили, почему Пиастри снова в своей лучшей форме на Гран-при Катара

В «Макларене» объяснили, почему Пиастри снова в своей лучшей форме на Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию, сам спринт и завоевал поул-позицию в основной квалификации Гран-при Катара. В «Макларене» считают, что возвращение гонщика к его лучшей форме на трассе «Лусаил» не случайно и связано с высоким сцеплением покрытия.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.108
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.264

«Даже когда мы комментировали небольшие проблемы Оскара, я всегда подчёркивал, что есть технические аспекты в том, как гонщики используют доступное сцепление. Здесь, в Катаре, мы возвращаемся к категории трасс с высоким сцеплением. И в этой категории Оскар чувствует себя наиболее естественно за рулём и может максимально раскрыть потенциал болида.

Я не думаю, что это как-то связано с настроем или ментальным самочувствием. Оскар был очень стабилен в этом плане на протяжении всего сезона. Это сугубо технический вопрос. Мы говорим о профессиональном спорте высшего уровня, и на этом уровне, когда ты теряешь даже 1% в техническом плане, ты можешь потерять несколько позиций, потому что конкуренция очень сильна», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы Motorsport.

Стелла также отметил, что преимущество «Макларена» на этой трассе проявилось не в тех секторах, где его ждали. Команда была особенно быстра в высокоскоростном третьем секторе, в то время как «Мерседес» показал лучшую машину в средних поворотах.

Материалы по теме
Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринте Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android