В «Макларене» объяснили, почему Пиастри снова в своей лучшей форме на Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию, сам спринт и завоевал поул-позицию в основной квалификации Гран-при Катара. В «Макларене» считают, что возвращение гонщика к его лучшей форме на трассе «Лусаил» не случайно и связано с высоким сцеплением покрытия.

«Даже когда мы комментировали небольшие проблемы Оскара, я всегда подчёркивал, что есть технические аспекты в том, как гонщики используют доступное сцепление. Здесь, в Катаре, мы возвращаемся к категории трасс с высоким сцеплением. И в этой категории Оскар чувствует себя наиболее естественно за рулём и может максимально раскрыть потенциал болида.

Я не думаю, что это как-то связано с настроем или ментальным самочувствием. Оскар был очень стабилен в этом плане на протяжении всего сезона. Это сугубо технический вопрос. Мы говорим о профессиональном спорте высшего уровня, и на этом уровне, когда ты теряешь даже 1% в техническом плане, ты можешь потерять несколько позиций, потому что конкуренция очень сильна», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы Motorsport.

Стелла также отметил, что преимущество «Макларена» на этой трассе проявилось не в тех секторах, где его ждали. Команда была особенно быстра в высокоскоростном третьем секторе, в то время как «Мерседес» показал лучшую машину в средних поворотах.