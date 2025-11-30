Скидки
Леонардо Форнароли досрочно стал чемпионом Формулы-2 в сезоне-2025

Комментарии

20-летний итальянский гонщик Формулы-2 Леонардо Форнароли, представляющий команду «Инвикта», по итогам основной гонки в Катаре завоевал досрочное чемпионство в серии.

Формула-2 2025. Этап 13, Лусаил, Катар
Гран-при Катара. Основная гонка (32 круга)
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
55:18.455
2
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
+1.265
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+7.439

В сезоне-2024 Форнароли выступал в Формуле-3, где в составе «Трайдента» провёл 20 этапов и завоевал титул. В 2024-м также принял участие в двух последних этапах Формулы-2 за «Роден». Примечательно, что в 2024-м Леонардо установил уникальное достижение, став первым чемпионом серии, который не выиграл ни одной гонки.

Формула-2. Личный зачёт после этапа в Катаре:

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 211 очков.
2. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 170.
3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 170.
4. Люк Браунинг («Хайтек») — 162.
5. Алекс Данн («Роден») — 149.
6. Арвид Линдблад («Кампос») — 121.
7. Пепе Марти («Кампос») — 112.
8. Дино Беганович («Хайтек») — 99.
9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 95.
10. Себастьян Монтойя («Према») — 91.

