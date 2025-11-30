Леонардо Форнароли досрочно стал чемпионом Формулы-2 в сезоне-2025

20-летний итальянский гонщик Формулы-2 Леонардо Форнароли, представляющий команду «Инвикта», по итогам основной гонки в Катаре завоевал досрочное чемпионство в серии.

В сезоне-2024 Форнароли выступал в Формуле-3, где в составе «Трайдента» провёл 20 этапов и завоевал титул. В 2024-м также принял участие в двух последних этапах Формулы-2 за «Роден». Примечательно, что в 2024-м Леонардо установил уникальное достижение, став первым чемпионом серии, который не выиграл ни одной гонки.

Формула-2. Личный зачёт после этапа в Катаре:

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 211 очков.

2. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 170.

3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 170.

4. Люк Браунинг («Хайтек») — 162.

5. Алекс Данн («Роден») — 149.

6. Арвид Линдблад («Кампос») — 121.

7. Пепе Марти («Кампос») — 112.

8. Дино Беганович («Хайтек») — 99.

9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 95.

10. Себастьян Монтойя («Према») — 91.