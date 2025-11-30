Скидки
«Просто факты». Ферстаппен — о своих словах про лёгкую победу в чемпионате в «Макларене»

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о своих словах по поводу того, что он с лёгкостью бы выиграл титул за рулём «Макларена».

«Нет, я просто изложил факты. По собственному опыту знаю, что если ты сражаешься за титул, то ощущаешь большее давление, чем в предшествующие годы.

В этот уикенд Норрису приходится сложнее. Оскар Пиастри снова выглядит хорошо, это было заметно по третьему сегменту квалификации. У Ландо по-прежнему приличный темп, как и у Пиастри, так что сложно предсказать, как всё в итоге сложится», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

